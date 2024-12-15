محافظ الإسكندرية يوجه بالإسراع في إنهاء أعمال رصف الطرق بشوارع حي العجمي

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء لسرعة رصف الطرق التي تكررت منها شكاوى المواطنين وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مشروعات المرافق لتحقيق السيولة المرورية.

هذا وأكد محافظ الإسكندرية أنه استجابةً لمطالب قطاع كبير من المواطنين فقد تم الانتهاء من رصف وإعادة الشيء لأصله في الشوارع التالية بنطاق حي العجمي وهى: (شارع بريك دعبوب- شارع التأمين- شارع خير الله- شارع مدخل أكتوبر ٢- و شارع مدخل بيانكي حتى جمعية الفردوس- شارع الحنفية)

وفي السياق ذاته أوضح محافظ الإسكندرية أنه جاري أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله بشوارع أخرى بنطاق حي العجمي وهي: ( شارع زورو - والشارع الرابط من مساكن الصينية حتى مساكن طلعت مصطفى - وشارع الكوايتة- وشارع نادي الجمارك -وشارع البرنسيسة- والبيطاش - ومساكن الأندلس).