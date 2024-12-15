اليوم.. جلسة محاكمة المتهم بقتل جارة في الفيوم

تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم الاحد، بالدائرة الخامسه، برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمه، رابع جلسات جلسه المتهم " محمود سيد ابو بكر" هارب، المتهم بقتل فتحي معروف جمعه، وذلك بسبب خلافات الجيرة، بمركز طاميه بمحافظة الفيوم.

وكانت انعقد في منتصف ابريل الماضي وقررت التأجيل لجلسة اليوم الأحد وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

جاء في أوراق القضية، أنّ المتهم قتل شخص في دائرة مركز طاميه بمحافظة الفيوم بسبب خلافات الجيرة، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أدت إلى قتله بسلاح أبيض.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض دون مسوغ قانوني في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.



بداية الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور المركز شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة ،يفيد بقيام مزارع بقتل شاب بدائرة المركز بسبب خلافات الجيرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبيّن صحته، وأنّ المتهم قتل المجني عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة، وبعمل التحريات وسؤال عدد من الشهود أكدوا صحة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.