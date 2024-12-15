سلامة الغذاء: 48 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية في أسبوع

أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم ، عن الفترة من 7 – 13 ديسمبر، تنفيذ إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، 48 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.



وتم تسجيل 1462 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 541 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 407 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، السويس، الاسكندرية، الشرقية، البحيرة، سوهاج، الغربية، المنيا، القاهرة والجيزة.



وتم تسجيل 8 مخازن ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 896 مخزنًا، واستيفاء 2 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة إلى 387 مخزنًا.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الدقهلية، القاهرة، الفيوم، بني سويف، الاسماعيلية والغربية.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 64 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر ، الأقصر، الاسكندرية وأسوان .



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 16 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، القليوبية وأسيوط.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 524 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 17 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 65 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 1 مجزر دواجن آلي، وإدراج 2 مصنع أمعاء بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأصدرت الإدارة 18 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.



وقامت إدارة المجازر بتنفيذ حملات على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الجيزة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.



ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 9 مأموريات رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، القاهرة والمنوفية ، كما تم تسجيل 2 منشأة حديثة خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 11 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.