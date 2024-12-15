الداخلية تواصل جهودها لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصر إجرامى) سبق اتهامه فى 26 قضية " ، إطلاق أعيرة نارية ، شروع فى قتل ، سلاح نارى ، سرقات متنوعة ، سرقة بالإكراه" ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه وسلاح نارى وذخيرة" وعدد 17 حكم "جزئى ، سرقة" ، بمدد حبس 17 سنة ، بمحل إختبائه بمحافظة قنا.

كما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط (عنصر إجرامى) سبق إتهامه فى 3 قضايا "نصب على المواطنين بزعم تسفيرهم إلى الخارج" ، مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى 3 جنايات ، بمحل إختبائه بمحافظة الإسماعيلية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

