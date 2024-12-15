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الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل جهودها لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصر إجرامى) سبق اتهامه فى 26 قضية " ، إطلاق أعيرة نارية ، شروع فى قتل ، سلاح نارى ، سرقات متنوعة ، سرقة بالإكراه" ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه وسلاح نارى وذخيرة" وعدد 17 حكم "جزئى ، سرقة" ، بمدد حبس 17 سنة ، بمحل إختبائه بمحافظة قنا. 

كما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط (عنصر إجرامى) سبق إتهامه فى 3 قضايا "نصب على المواطنين بزعم تسفيرهم إلى الخارج" ، مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى 3 جنايات ، بمحل إختبائه بمحافظة الإسماعيلية. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

ضبط سرقة بالاكراه