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الأحد 15 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابى بالقليوبية لتزويره المحررات الرسمية

المضبوطات
المضبوطات
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القليوبية)..  بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية وإتخاذهما من محال إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما 17 أكلاشيه بأسماء "جهات مختلفة" - جهازين كمبيوتر محمول "لاب توب" يحويان أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامى - أوراق و شهادات ومستندات مزورة - مجموعة من الخامات التى تُستخدم فـى نشاطهما - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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