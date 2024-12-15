سلامة الغذاء: 202 ألف طن صادرات غذائية الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 47 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 7 – 13 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 53 زيارة، وأصدرت الإدارة 2027 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1149 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5975 رسالة بنحو 202 ألف طن بزيادة بلغت 42 ألف طن عن الأسبوع الأسبق لعدد 1650 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 605 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



ولا زالت البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 12 ألف طن، تليها الطماطم بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنف بنحو 47 ألف طن.



كما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 47 ألف طن، تليها التمور بواقع 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 34 صنف بنحو 67 ألف طن.



ومثلت السعودية وروسيا والسودان وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.



واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1550 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1200 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 835 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2275 رسالة بنحو 355 ألف طن لعدد 970 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 292 صنف من فول الصويا، قمح، زيوت متنوعة وعدس، من 88 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أمريكا، كندا وماليزيا.



وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 745 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 440 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 342 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 83 منتجًا و18 شركة ونفذت 2 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 619 منتج جديد، وأصدرت 13 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 13 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 1 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز ، وتم تسجيل 2 منشأة لتداول الأرز، كما تم تحديث القائمة المعتمدة لمضارب الأرز المستوفاة للاشتراطات.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 53 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 36 شكوى وجاري فحص 17 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 709 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، المنيا، بور سعيد، شمال سيناء، الغردقة، أكتوبر والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.