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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الأحد - أولي جلسات الأسبوع.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 30,730.14 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.11%، مسجلًا 13,522.34 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.08%، وصولًا إلى مستوى 3,181.26 نقطة، وتراجع إيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.22%، ليصل إلى مستوى 37,934.84 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.01%، وصولًا إلى 6,781.83 نقطة.

بينما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.55%، وصولًا إلى 8,621.9 نقطة، كما أرتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.39%، ليصل إلى مستوى 11,780.39 نقطة.

البورصة بداية تعاملات الأحد