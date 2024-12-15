غلق 4 شركات سياحة دون ترخيص تخصصت في النصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات ، مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتب على ( عدد من جوازات السفر والتأشيرات – صور ضوئية لتذاكر طيران - مجموعة من الأكلاشيهات والكروت الدعاية والباركود للرحلات الدينية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية – جهاز حاسب ألى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهم") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.