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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة ربة منزل للمحاكمة في سرقة المواطنين بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة شبرا مصر باحالة ربة منزل بتهمة سرقة المواطنين بمنطقة شبرا مصر للمحاكمة الجنائية.
و نجحت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سيدة " لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة شبرا، لقيامها بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي والاستيلاء منهم على كروت الفيزا خاصتهم بدعوى مساعدتهم في سحب الأموال واستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى بأسلوب المغافلة.

وعثر بحوزة المتهمين على كمية من المشغولات الذهبية "تم شراؤها من متحصلات وقائع السرقة" - مبلغ مالى -  عدد من كروت الفيزا "2 كارت خاصين بالمتهمة بهما مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة" وعدد آخر من كروت الفيزا بأسماء أشخاص مختلفة.
وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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