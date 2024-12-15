سرقة ملفات من داخل مبني مصلحة الضرائب في الهرم

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة ضبط المتهمين بسرقة جوالات مليئة بالملفات الضربيبة من داخل مبني مكتب الضرائب بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مديرية الشئون المالية بمكتب ضرائب فيصل تفيد بإختفاء 15 جوال بها عدد كبير من الملفات الضربيبة من داخل المكتب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبفحص الكاميرات تبين قيام شخصين بسرقة الأجولة وقيام 3 اخرين بانتظارهما بالخارج، وجاري تحديد هوية الجناة وضبطهم ومعرفة سبب ارتكابهم الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.