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الأحد 15 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تنظم ندوات تثقيفية لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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نظمت الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن "قطاع التدريب" بوزارة الداخلية، ندوات تثقيفية تحت عنوان (اليوم العالمى لحقوق الإنسان رؤية مصر من خلال الإستراتيجية الوطنية 2021/2026) بمشاركة طلبة وطالبات المعاهد وعدد من العاملين بالإدارة ( ضباط – أفراد – موظفين مدنيين - جنود) حاضر فيها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بمعاهد معاونى الأمن. 

تناولت الندوات عددًا من الموضوعات كان أبرزها "ملامح ومحددات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021/2026 - دور وزارة الداخلية فى تنفيذها والجهود التى تبذلها الوزارة فى تطوير الخدمات الجماهيرية – المبادرات الإجتماعية والإنسانية التى تنظمها الوزارة – جهود الوزارة فى حماية الفئات الأولى بالرعاية – جهود الوزارة فى بناء وتعزيز قدرات رجال الشرطة لصون حقوق الإنسان". 
  
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة ، وتوفير كافة السُبل التى تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية . 

وزارة الداخلية اليوم العالمى لحقوق الإنسان رؤية مصر من خلال الإستراتيجية الوطنية 2021 2026