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الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 32802 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

المرور
المرور
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (32802) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها  (687) مخالفة السير بدون تراخيص. (20) دراجة نارية مخالفة. (18689) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (18) مخالفة موقف عشوائى. (1217) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.  (15) مخالفة شروط التراخيص.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الحملات المرورية الإدارة العامة للمرور ضبط مخالفات مرورية