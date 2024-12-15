الكنيسة القبطية تحتفل بشهر كيهك بتسابيح وألحان مميزة

تعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذه الأيام أجواء روحانية مميزة، مع دخول شهر كيهك القبطي، المعروف بـ"الشهر المريمي"، الذي يخصص لتمجيد السيدة العذراء وتسابيح ميلاد المسيح.

وتشهد الكنائس خلال هذا الشهر إقامة تسبحة كيهك الشهيرة، المعروفة بـ"سبعة وأربعة"، والتي تتضمن ألحانًا وتأملات تمجد السيدة العذراء وتهيئ المؤمنين للاحتفال بميلاد المسيح.

وتعد هذه التسبحة فرصة للتقرب إلى الله من خلال الصلوات الليلية الطويلة والألحان القبطية العريقة.

ويعتبر شهر كيهك من أبرز الشهور الروحية في السنة القبطية، حيث يجتمع الأقباط في الكنائس للمشاركة في الصلوات والتسابيح التي تمتد لساعات طويلة، وسط أجواء تعكس الفرح بقدوم عيد الميلاد.

وتحرص الكنيسة على دعوة المؤمنين للاستفادة من هذا الشهر في الصلاة والتوبة والتأمل الروحي، باعتباره فرصة للتأهب لاستقبال ميلاد المسيح بروح مليئة بالإيمان والمحبة.