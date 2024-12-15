لغز لا تعرفه السلطات.. عمرو أديب يعلق على ظهور مسيرات غامضة في سماء الولايات المتحدة

علق الإعلامي عمرو أديب على ظهور طائرات مسيرة في سماء ولايتي نيويورك ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً الأمر لغزاً غامضاً أثار تساؤلات واسعة.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر": "نحن نتحدث عن الولايات المتحدة، الدولة صاحبة أكبر ميزانية دفاع في العالم، ومع ذلك، على مدار أسبوع أو عشرة أيام، ظهرت طائرات مسيرة بأعداد كبيرة في سماء نيويورك ونيوجيرسي، بعضها بحجم شاحنة كبيرة".

وأضاف: "قد يتساءل البعض: ما المشكلة؟ ربما يكون الأمر مجرد طائرات دعاية أو شيء مشابه. لكن استمرار هذه الظاهرة بهذا الحجم يثير القلق. عندما سُئلت السلطات مثل FBI عن هذا الأمر، جاءت الإجابة: لا نعلم. وحتى وزارة الدفاع (البنتاجون)، التي لديها معلومات دقيقة عن الأحداث في أماكن بعيدة كالمشرق، قالت إنها لا تعرف ماهية هذه الطائرات".

وأوضح أديب، أن هناك تكهنات مختلفة، حيث قال البعض إنها قد تكون من صنع الإيرانيين، لكن تساءل: "كيف يمكن لإيران إرسال مثل هذه الطائرات إلى الولايات المتحدة؟"، وأشار آخرون إلى تجربة سابقة عندما حلقت بالونات صينية في السماء الأمريكية لأغراض مناخية.

وختم قائلاً: "حتى الآن، لا أحد يعرف حقيقة ما يجري، والطائرات المسيرة هذه تختلف تماماً عن الطائرات العادية التي نعرفها، مما يزيد من الغموض حولها".