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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي ببني سويف الجديدة
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قام المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة بجولة مفاجئة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز، للتأكد من انتظام وحسن سير العمل به، لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين المترددين على المركز، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح المهندس أحمد عبدالجابر، أنه تم مناقشة عدد الموظفين مستقبلي الطلبات لسرعة توفير الوقت على المواطنين مقدمي الطلبات وتيسيرا ًعليهم، ولتحسين مختلف الخدمات المقدمة من جهاز المدينة.
كما قام رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بمتابعة الخدمات المقدمة من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتفعيل نظام الشباك الواحد، حيث يتم تسجيل الخدمة ومراجعة البيانات والأوراق المطلوبة من قبل الموظف المختص تيسيراً للمواطنين ولسرعة انجاز الخدمة المقدمة، مع التأكيد على بقاء مسئولي الإدارات بصورة مستمرة في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وناقش رئيس الجهاز العملاء المواطنين داخل المركز لاستطلاع آرائهم حول مدى جودة الخدمة المقدمة لهم، والذين عبروا عن رضاهم عن أداء معاملاتهم عبر المركز من خلال الشباك الواحد.

بني سويف الجديدة المركز التكنولوجي خدمة المواطنين