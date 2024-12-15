رفض إعطاءهما رقم ابنة عمته.. طالبان يضربان زميلهما حتى الموت في الواحات

لقي طالب مصرعه متأثراً بإصابته بضربة حجر علي يد اثنين اخرين بسبب رفضه إعطاءهما رقم ابنة عمته لمعاكستها بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال طالب به كسر في الجمجمة ونزيف داخلي ولقي مصرعه متأثراً بإصابته وادعاء تعدي اخرين ومقيم بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام طالبين بطلب رقم ابنة عمة المجني عليه منه لمعاكستها، ولكنه رفض فقاما بضربه بإستخدام حجر، مما تسبب في وفاته متأثراً بإصابته، جري التحفظ علي الجثمان داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وتم اقتيادهما إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.