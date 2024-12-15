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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رفض إعطاءهما رقم ابنة عمته.. طالبان يضربان زميلهما حتى الموت في الواحات

أرشيفية
أرشيفية
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لقي طالب مصرعه متأثراً بإصابته بضربة حجر علي يد اثنين اخرين بسبب رفضه إعطاءهما رقم ابنة عمته لمعاكستها بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال طالب به كسر في الجمجمة ونزيف داخلي ولقي مصرعه متأثراً بإصابته وادعاء تعدي اخرين ومقيم بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام طالبين بطلب رقم ابنة عمة المجني عليه منه لمعاكستها، ولكنه رفض فقاما بضربه بإستخدام حجر، مما تسبب في وفاته متأثراً بإصابته، جري التحفظ علي الجثمان داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وتم اقتيادهما إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية النيابة العامة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة تسبب في وفاته رفض ابنة عمه معاكستها الواحات قسم شرطة الواحات الجيزة