نصائح مهمة لتجنب تشقق الشفاه في الشتاء.. تعرف عليها

كشفت الدكتورة إيرينا ترويتسكايا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، عن أهم النصائح الفعالة لتجنب تشقق الشفاه في فصل الشتاء للحفاظ علي مظهر جيد وتجنب تلك المشكلات الشائعة فى فصل الشتاء، وفقا لما نشرته مجلة Gazeta.Ru الطبية.

وتشير الطبيبة إلى أن تشقق الشفاه خلال الشتاء مشكلة شائعة تعود إلى طبيعة الجلد حيث ان جلد الشفاه يختلف عن باقي أجزاء الجسم، فهو أرق بكثير ولا يحتوي على طبقة قرنية واقية مما يجعله أكثر عرضة للتأثر بالعوامل البيئية كما انه يحتوي على عدد أقل من الغدد الدهنية مما يقلل من الترطيب الطبيعي ويزيد من احتمالية الجفاف.

بالاضافة الي العوامل البيئية حيث يعد انخفاض مستوى الرطوبة في الهواء خلال الشتاء من اكثر المشكلات التي تؤدي إلى فقدان الجلد للرطوبة بالاضافة الي الهواء البارد والرياح ممايزيد من جفاف الجلدو يجعل التشققات أكثر شيوعًا.

بالاضافة الي نقص الفيتامينات:

وقد يكون جفاف الشفاه مرتبطًا بنقص فيتامينات معينة مثل فيتامينات B، A، E، C، وأوميغا 3.

ولهذا يجب اتباع طرق الوقاية من تشقق الشفاه والتي تتمثل في الاتي:

تجنب نقص الفيتامينات و إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من حصول الجسم على حاجته من العناصر الغذائية الضرورية.

واتباع نظام غذائي صحي والذي يشمل أطعمة غنية بالبروتينات النباتية أو الحيوانية.

والترطيب الداخلي والخارجي والذي يتمثل في شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة الجسم.

و استخدام منتجات مرطبة تحتوي على زيوت طبيعية، فيتامينات، وشمع لترطيب الشفاه الحفاظ على شفاه صحية وجميلة خلال موسم الشتاء.