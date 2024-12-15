الأمن يكشف تفاصيل واقعة إلقاء أطفال حجارة في الشرقية

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على إحدى الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن إدعاء صاحبة الحساب قيام عدد من الأطفال بإلقاء الحجارة حال إستقلالها وكريمتها مركبة "توك توك" ، مما تسبب فى تحطيم زجاج المركبة والتعدى عليهما بالضرب ومحاولة سرقة حقيبتها بإحدى المناطق بالشرقية وفرارهم عقب ذلك .

بالفحص وسؤالها قررت قيام (3 أطفال – مقيمات بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية ) بالتعدى عليها وكريمتها بالسب حال إستقلالهن مركبة

"توك توك" بدائرة القسم ، ونفت قيامهن بمحاولة سرقة حقيبة يدها أو إلقاء الحجارة على المركبة وعللت إدعائها بذلك لإهتمام المسئولين بشكواها ، وبإستدعاء المشكو فى حقهن وبمواجهتهن إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد المزاح ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الأطفال لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهن.