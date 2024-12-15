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الأحد 15 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سبق غلقه.. الأمن يكشف تفاصيل أزمة نادي صحي في عقار بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن شكوى لأحد الموطنين تضرر خلالها من وجود نادى صحى كائن بالعقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة بدعوى إدارته للأعمال المنافية للأداب ، وصدور قرار من الحي بغلقه.
 

 بالفحص تبين أن النادى الصحى المشار إليه سبق غلقه لعدم إستخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ،  وبسؤال القائمة على إدارة المركز (لها معلومات جنائية) أفادت بأنها تقوم حالياً بإستيفاء كافة إجراءات إستخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وأن النادى الصحى مغلق لحين الإنتهاء من تلك التراخيص .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

شكوى الموطنين نادي صحي مدينة نصر