أستاذ هندسة الطاقة: «أبيدوس 1» بأسوان هي أقوى وسائل التعمير والتنمية المجتمعية

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إنّ محطة «أبيدوس 1» للطاقة الشمسية في أسوان تمثل خطوة مهمة نحو التحول للطاقة الجديدة، موضحا أن مصر تتمتع بالثراء في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، بالتالي محطة أبيدوس تعتبر خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأضاف «سلماوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ وجود محطة طاقة متجددة يعني إنتاج كهرباء دون الاعتماد على غاز، خاصة أن مصر تستورد جزء من الغاز، بالتالي يؤدي إلى استهلاك عملة صعبة، لكن امتلاك مصر مصدر للكهرباء يساهم في مجابهة فجوة الاستهلاك خلال الصيف المقبل.

وتابع: «إنشاء محطات الطاقة المتجددة مثل محطة أبيدوس 1 بأسوان هي أقوى وسائل التعمير والتنمية المجتمعية، إذ إنها تؤدي إلى نهوض وتطور المجتمعات المحلية المحيطة بها، كما أنها تساهم في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتزيد إنتاج الكهرباء وتوفر وقود في حدود 280 مليون متر مكعب».