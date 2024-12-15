نائب محافظ أسوان والسكرتير العام يحضران اجتماعا تنسيقيا مع مستشار الرئيس للتنمية المحلية

قام اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، والمشرف على اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمى بزيارة ميدانية لعدد من المواقع المسجلة ضمن التراث العالمى بنطاق محافظة أسوان وفقاً لآخر تحديث لمنظمة اليونسكو ، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع رؤية إستراتيجية لحماية مواقع التراث العالمى والحفاظ عليها.

اجتماعًا تنسيقيًا مع مستشار الرئيس للتنمية المحلية

وعقب المعاينات الميدانية عقد مستشار رئيس الجمهورية إجتماعاً تنسقياً بمبنى ديوان عام المحافظة .

وكلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام بحضور فعاليات الإجتماع ، وذلك وسط مشاركة من الدكتورة المهندسة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، بالإضافة إلى مسئولى وممثلى الجهات المختصة ، حيث تم مناقشة الموقف الحالى لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها فى نطاق منطقة التراث العالمى من معابد فيله وحتى معبدى أبو سمبل ، فضلاً عن مشروع إنشاء محطة قطار مدينة أبو سمبل السياحية ، وهى أخر محطة فى مسار مشروع الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع ، وما سيتم حولها من مشروعات سياحية تنموية متكاملة .

أهمية تطوير وتعظيم كافة الإمكانيات للحفاظ على مواقع التراث العالمى

وأكد محافظ أسوان على أهمية تطوير وتعظيم كافة الإمكانيات للحفاظ على مواقع التراث العالمى من أجل الإستفادة منها فى خطط التنمية المستدامة ، وهو الذى يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية لإدارة وحماية هذه المواقع والبيئة المحيطة بها .

ولفت إلى أن محافظة أسوان لديها سجل حافل من التعاون البناء مع منظمة اليونسكو فى المجالات التعليمية والأثرية والثقافية والفنية والتراثية.

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