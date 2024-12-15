ناقد رياضي: مصر شهدت طفرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بكرة القدم

تحدث الكاتب الصحفي أيمن بدرة، الناقد الرياضي، عن جائزة «الإنجاز المتميز» لعام 2024 التي منحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إنّ الاتحاد الأفريقي يعلم جيدا أن مصر هي السند الحقيقي الذي يستطيع أن يعتمد عليه عندما تكون هناك تحديات تواجه القارة الأفريقية على مستوى كرة القدم.

وأضاف «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه في عام 2019 عجزت الدولة الصديقة الكاميرون عن استضافة كأس الأمم الأفريقية، لكن استطاعت مصر في خلال 5 أشهر استضافة البطولة وتحتضن كأس الأمم الأفريقية في فترة وجيزة، رغم أنها كانت أول بطولة في تاريخ كأس الأمم تضم 24 فريق، مشيرا إلى أن البطولة شهدت تنظيما أكثر من رائع.

وواصل الناقد الرياضي أنّ مصر شهدت طفرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بكرة القدم، موضحا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إعطاء جائزة «الإنجاز المتميز» لعام 2024 للرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ إنه سوف يستلمها غدا في حفل كبير ينظمه «الكاف» سنويا بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي ويتسلمها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتابع: «مصر حققت إنجازات وتطورات هائلة في مجال كرة القدم، كما أنها قبل أيام استضافت مصر دورة شمال أفريقيا على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعلية، إذ إنه كان محل إشادة من المنتخبات التي شاركت».