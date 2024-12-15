بوركينا فاسو: مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي في عملية أمنية بشمال غرب البلاد

أعلنت قوات الجيش في بوركينا فاسو، تصفية أكثر من 100 إرهابي في عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب بشمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البوركينية الرسمية، اليوم، عن بيان للجيش "أن القوات المسلحة لبوركينا فاسو تمكنت من تصفية 102 إرهابي في هذه العمليات التي نُفذت على مدار يومي 10 و11 ديسمبر الجاري في منطقة "بومبوروكوي" التابعة لإقليم "بوكل دو موهون" بشمال غرب البلاد".

وأظهرت صور بثها التلفزيون الوطني في بوركينا فاسو مجموعة كبيرة من المعدات دمرها الجيش وصادر بعضها.

وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري، قد وجه القوات المسلحة لبلاده باستئناف عمليات مكافحة الإرهاب بطريقة فعالة في كلمة بثها التلفزيون الوطني مساء يوم 10 ديسمبر الجاري بمناسبة حلول الذكرى الـ 64 لاستقلال بوركينا فاسو.

وأكد تراوري أن هناك عدة عمليات عسكرية بدأت بالفعل لملاحقة الإرهابيين وستتكثف، مشددا على أن بوركينا فاسو لن تستسلم أبدا.

ووفقا لمؤشر الإرهاب العالمي 2024، الذي يرصد العمليات والهجمات الإرهابية التي وقعت عام 2023، مازالت منطقة الساحل تعد مركزا للإرهاب؛ حيث شهدت 48% من إجمالي وفيات الإرهاب على مستوى العالم خلال عام 2023، مقارنة بـ 42% عام 2022 و1% فقط خلال 2007.

وأضاف المؤشر أن بوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا والكاميرون شهدت زيادة في عدد قتلى العمليات الإرهابية بنسبة 33% على الأقل خلال العام الماضي.