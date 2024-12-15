الأقباط يواصلون صوم الميلاد المجيد استعدادا للاحتفال بميلاد المسيح

يواصل الأقباط الأرثوذكس في مصر والعالم اليوم صوم الميلاد المجيد، الذي بدأ في 25 نوفمبر ويستمر لمدة 43 يومًا، وصولًا إلى ليلة عيد الميلاد المجيد في 7 يناير.

و يعد صوم الميلاد أحد أهم فترات الصوم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يتميز بالنسك والصلاة والتأمل الروحي.

وخلال هذه الفترة، تحرص الكنائس على إقامة القداسات اليومية والتسابيح الروحية، وتشجيع الأقباط على الصوم عن الأطعمة التي تحتوي على اللحوم ومنتجات الألبان، مع التركيز على الصلوات والأعمال الروحية كوسيلة للتقرب إلى الله.

ويكتسب صوم الميلاد طابعًا خاصًا في شهر كيهك القبطي، حيث تقام تسبحة كيهك المعروفة بـ"سبعة وأربعة"، التي تتضمن تمجيدًا للسيدة العذراء وتراتيل تمهيدية لميلاد المسيح، مما يضفي أجواءً روحانية مميزة في الكنائس.

ويمثل صوم الميلاد فرصة للتأمل والتوبة وتجديد العلاقة مع الله، استعدادًا لاستقبال ميلاد المسيح، الذي يحمل رسالة السلام والمحبة إلى العالم.