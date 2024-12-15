وزير الإعلام الباكستاني يؤكد التزام بلاده بدعم وحدة أراضي لبنان

أكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، خلال لقائه نظيره اللبناني زياد المكاري، في إسطنبول، التزام بلاده بدعم وحدة أراضي لبنان.

وقال وزير الإعلام الباكستاني - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم /الأحد/ - إن باكستان حكومة وشعبا تقف إلى جانب لبنان في هذا الوقت الصعب، مؤكدا قوة العلاقات التي تربط البلدين.

وعبر عن رغبة باكستان في تعزيز علاقاتها الثنائية مع لبنان.. كما تقدم بالشكر والامتنان للحكومة اللبنانية لمساعدتها في إجلاء الباكستانيين العالقين في سوريا.

من جهته، أعرب الوزير اللبناني عن شكره وتقديره للحكومة الباكستانية ورئيس الوزراء شهباز شريف، لإرسال إسلام أباد مواد إغاثية إلى لبنان.