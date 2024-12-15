الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى رحيل البابا أبرام بن زرعة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بذكرى رحيل البابا أبرام بن زرعة، البابا الثاني والستين للكنيسة، الذي يُعد أحد أعظم الآباء البطاركة في تاريخها.

ولِد البابا أبرام في سوريا، وتولى الكرسي المرقسي في عام 975 ميلادية.

اشتهر هذا البابا القديس بإيمانه العميق وتقواه، وكان عهده شاهدًا على معجزة نقل جبل المقطم، وهي إحدى العلامات البارزة في تاريخ الكنيسة، والتي أظهرت قوة الصلاة والصوم والإيمان بالله.

وتقيم الكنيسة بهذه المناسبة صلوات خاصة لتمجيد ذكرى هذا القديس الذي ترك إرثًا روحيًا عظيمًا وشهادة حية على قوة الإيمان في مواجهة التحديات.