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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بمتابعة جهود النظافة العامة ورفع التراكمات داخل الأحياء السكنية

أعمال النظافة العامة
أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمدينة أسوان
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أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تكليفاته لنائبه المهندس عمرو لاشين بالمتابعة الميدانية لجهود أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات الجارى تنفيذها داخل جميع المناطق والأحياء السكنية بنطاق مدينة أسوان ، والتى تتم بدعم وتعاون للمعدات والمركبات والإمكانيات الخاصة بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز .

تنفيذ أعمال النظافة العامة بمدينة أسوان 

وقد رافقه خلال جولته رؤساء مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، وأيضاً محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، وسيد سعدى رئيس مدينة أبو سمبل السياحية ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء .

تكثيف جهود أعمال النظافة العامة

ومن جانبه أكد المهندس عمرو لاشين على أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف جهود أعمال النظافة العامة لتعم كافة أنحاء مدينة أسوان .

وفى نفس الوقت داخل باقى المدن والمراكز ، مشيداً بهذه الجهود المبذولة ، والتى تساهم فى إستعادة الوجه الحضارى والجمالى لعروس المشاتى ، لتكون جاهزة وفى أبهى صورها أمام أهالى المحافظة وضيوفها وزائريها من مختلف دول العالم .

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