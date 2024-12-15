بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح وحدة غسيل كلوي بمجمع الفيروز الطبي في جنوب سيناء

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن افتتاح وحدة الغسيل الكُلوي بمجمع الفيروز الطبي التابع للهيئة في محافظة جنوب سيناء، إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الوحدة الجديدة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل جلسات الغسيل الكُلوي الدموي، المتابعة الطبية الدقيقة، والاستشارات المتخصصة، لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى.

كما أوضح أن الوحدة ستخدم أكثر من 50 مريضًا يعانون من الفشل الكُلوي، مما يعزز من قدرة الهيئة على تلبية احتياجات المواطنين الصحية.

وأشار السبكي، إلى أن الوحدة مجهزة بأحدث تقنيات الغسيل الكُلوي ومعالجة المياه، وتعمل بأيدي فريق طبي مدرَّب على أعلى مستوى، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف، أن تكلفة إنشاء وتجهيز الوحدة، بما يشمل الماكينات الطبية، ونظام معالجة المياه، والتجهيزات الطبية واللوجستية، تجاوزت 30 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد السبكي، أن افتتاح هذه الوحدة يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير خدمات صحية حديثة ومتطورة في جميع المحافظات التي يُطبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع أهداف المنظومة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية وضمان جودة الحياة الصحية للمواطنين.

وأوضح السبكي، أن هذا الافتتاح يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الخدمات الصحية في جنوب سيناء، وتوفير الرعاية المتكاملة لأهالي سيناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمناطق الحدودية ودعم التنمية الشاملة فيها، وتقديم خدمات طبية متميزة تواكب التقدم الطبي الحديث، بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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