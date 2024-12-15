أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 762 ألفا و440 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 762 ألفا و440 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية - أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1280 جنديا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية: "9 آلاف و551 دبابة و19 ألفا و707 مركبات مدرعة و21 ألفا و128 من النظم المدفعية و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1025 من أنظمة الدفاع الجوي و2943 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و648 من المعدات الخاصة وغواصة و31 ألفا و398 من المركبات وخزانات الوقود و20 ألفا و356 طائرة بدون طيار".