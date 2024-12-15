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الأحد 15 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 24 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1090 شاحنة و 35 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 442 شاحنة و20 سيارة.

فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 648 شاحنة و 15 سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة ADAM A علي متنها 24000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين الحرية و Alcudia Express ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية و Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وامل ، كما تم تداول 3600 طن بضائع و 405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا ، آور وآيلة. 

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة الحرية2 متجهة الي جدة ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1725 راكب بموانيها.
 

البحر الاحمر إجمالي الحرية الصادرات السفينة بضائع عامة ومتنوعة بضائع عامة