تصدير 24 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1090 شاحنة و 35 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 442 شاحنة و20 سيارة.

فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 648 شاحنة و 15 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة ADAM A علي متنها 24000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين الحرية و Alcudia Express ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية و Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وامل ، كما تم تداول 3600 طن بضائع و 405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا ، آور وآيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة الحرية2 متجهة الي جدة ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1725 راكب بموانيها.

