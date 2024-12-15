"الجارديان" تبرز اشتراك قوات من كوريا الشمالية مع روسيا للقتال لأول مرة في حرب أوكرانيا

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على اشتراك قوات من كوريا الشمالية مع روسيا لأول مرة وبأعداد كبيرة في العمليات القتالية الروسية ضد أوكرانيا.

وأشارت الجارديان في تقرير إخباري إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي التي يؤكد فيها أن قوات كبيرة من كوريا الشمالية انضمت بالفعل للمرة الأولى لصفوف القوات الروسية في هجمات شنتها موسكو على القوات الأوكرانية في منطقة كورسك التي تقع داخل الأراضي الروسية، واصفا تلك الخطوة بأنها تشكل تصعيدا خطيرا في الصراع بين الطرفين.

وأضاف الرئيس الأوكراني، كما ذكرت الصحيفة، أن الجانب الأوكراني لديه معلومات أولية تؤكد أن القوات الكورية الشمالية اشتركت مع القوات الروسية في هجوم على منطقة كورسك، موضحا أن تلك المشاركة قد تمتد لتشمل مناطق عمليات أخرى على خط المواجهة بين الطرفين.

ولفت زيلينسكي إلى أنه على الرغم من أن القوات الكورية الشمالية لم تشارك في عمليات داخل الأراضي الأوكرانية إلا أن مشاركتها في هجوم كورسك يعد تصعيدا من جانب روسيا، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لمنع انضمام جنود من كوريا الشمالية للقوات الروسية.

وأضاف التقرير أن الرئيس الأوكراني ناشد حلفاء بلاده من الدول الغربية تعزيز المساعدات العسكرية التي تقدمها لكييف في ظل تلك التطورات، موضحا أنه سوف يناقش تلك المسألة مع شركائه الأوروبيين الأسبوع القادم.

ولفت التقرير إلى أن الجانب الروسي لم ينف أو يؤكد الأنباء بخصوص اشتراك قوات من كوريا الشمالية في صفوف القوات الروسية في أي عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت خلال الساعات القليلة الماضية من إسقاط 15 طائرة أوكرانية بدون طيار منها 13 طائرة فوق البحر الأسود وواحدة عند منطقة كورسك وأخرى عند مدينة بلجورود.

وفي الوقت نفسه، أشارت قيادة الأركان الأوكرانية إلى أن القوات الروسية كثفت هجماتها الجوية والبرية في الآونة الأخيرة على منطقة كورسك بشكل ملحوظ حيث بلغ عدد العمليات التي شنتها المدرعات الروسية ما يقرب من 200 عملية.

وأشار التقرير في الختام إلى أن مطالبة الرئيس الأوكراني، المجتمع الدولي بالتدخل لمنع اشتراك قوات من كوريا الشمالية في الحرب تأتي قبل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض وسط توقعات بأنه سوف يسعى للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ووضع نهاية لتلك الحرب من خلال مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

