برودة القدمين.. متى تكون مؤشرا على مشكلات صحية خطيرة؟

برودة القدمين، حالة شائعة لا تدعو للقلق غالبًا ولكن حينما يكون السبب الرئيسي هو الطقس البارد، وقد يشير ذلك في بعض الحالات إلى مشاكل صحية خطيرة مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول والذي يُعرف بـالقاتل الصامت نظرًا لعدم ظهور أعراضه المبكرة بوضوح، وفقا لما نشرته مجلة ميرور الطبية.

ويقول خبراء الصحة المتخصصين في هذا الشأن: إن ارتفاع الكوليسترول قد يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية نتيجة انسداد الأوعية الدموية مما يسبب برودة القدمين ويعرف هذا بحالة مرض الشريان المحيطي (PAD) حيث يؤدي تراكم اللويحات في شرايين الساقين والقدمين إلى تضيقها أو انسدادها مما يقلل من تدفق الدم وعندما ينخفض تدفق الدم تعاني أنسجة الساقين والقدمين من نقص الأكسجين والعناصر الغذائية مما يؤدي إلى أعراض إضافية مثل: تساقط الشعر على الساقين والقدمين و خدر أو ضعف في الساقين و أظافر متشققة و ظهور قروح لا تلتئم على القدمين والساقين.

بالاضافة الي تغير لون الجلد إلى أفتح أو أزرق وضمور العضلات في الساقين وتتطور أعراض مرض الشريان المحيطي تدريجيًا ولكن إذا ظهرت بشكل مفاجئ أو تفاقمت بسرعةفقد تتطلب تدخلاً طبيًا فوريًا.

ولهذا يجب الملاحظة الدورية لسرعة التشخيص والعلاج ومراجعة الأعراض واختبار مؤشر الضغط الكاحلي العضدي (ABPI).

وعلى الرغم من عدم وجود علاج نهائي لمرض الشريان المحيطي فإن تغييرات نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة بانتظام والإقلاع عن التدخين واتباع نظام غذائي صحي و فقدان الوزن وتقليل استهلاك الكحول تعد أساسية لتخفيف الأعراض وتحسين حالة المريض.