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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النيجر: 39 قتيلا في هجومين لمسلحين قرب الحدود مع بوركينا فاسو

جيش النيجر
جيش النيجر
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 أعلن جيش النيجر، مقتل 39 قرويا، في هجوم مزدوج شنه مسلحون مشتبه بهم على منطقتين غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو. 
وذكرت وزارة الدفاع في النيجر- حسبما ذكر راديو "فرنسا" الدولي، اليوم /الأحد/- أن "مأساتين فظيعتين وقعتا في محليتي (ليبيري) و(كوكورو)، حيث هاجم المسلحون بشكل جبان السكان المدنيين العزل".
وأضافت أن هناك "خسائر بشرية فادحة"، حيث قُتل 39 شخصا بينهم نساء وأطفال.
يذكر أن خلال هذا الأسبوع، قتل عشرة جنود نيجريون وأصيب سبعة آخرون في هجوم في غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

 

النيجر بوركينا فاسو