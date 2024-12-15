النيجر: 39 قتيلا في هجومين لمسلحين قرب الحدود مع بوركينا فاسو

أعلن جيش النيجر، مقتل 39 قرويا، في هجوم مزدوج شنه مسلحون مشتبه بهم على منطقتين غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

وذكرت وزارة الدفاع في النيجر- حسبما ذكر راديو "فرنسا" الدولي، اليوم /الأحد/- أن "مأساتين فظيعتين وقعتا في محليتي (ليبيري) و(كوكورو)، حيث هاجم المسلحون بشكل جبان السكان المدنيين العزل".

وأضافت أن هناك "خسائر بشرية فادحة"، حيث قُتل 39 شخصا بينهم نساء وأطفال.

يذكر أن خلال هذا الأسبوع، قتل عشرة جنود نيجريون وأصيب سبعة آخرون في هجوم في غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.