الرئيس الباكستاني يؤكد ضرورة تسريع إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر

أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف ضرورة تسريع إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.

كما أعرب زرداري وشريف - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الأحد - عن حزنهم العميق وأسفهم لمصرع مواطنين باكستانيين في حادث انقلاب قارب قرب اليونان مؤخرا وعن خالص تعازيهم لعائلات الضحايا وذويهم.

وقال شريف إن الاتجار بالبشر جريمة بشعة تودي بحياة العديد من الأشخاص وتدمر العديد من المنازل كل عام، مؤكدا ضرورة تحديد هوية هؤلاء الأشخاص المتاجرين بالبشر ومعاقبتهم بشدة حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال الشنيعة.

كما أصدر تعليماته إلى وزير الداخلية محسن نقفي لتقديم تقرير بشأن التحقيقات في الحادث في أقرب وقت ممكن ودعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

