بايدن: التحالف بين واشنطن وسول سيظل ركيزة للسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التحالف بين واشنطن وسول سيظل "ركيزة للسلام والازدهار" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب بايدن، خلال لقائه الأول مع هان داك سو رئيس وزراء كوريا الجنوبية والقائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي، عن تقديره لمرونة الديمقراطية وسيادة القانون في سول، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض، نقلته قناة (الحرة) الأمريكية.

وأكد بايدن، التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه شعب جمهورية كوريا، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التقدم الكبير الذي أحرزته الدولتان في تعزيز التعاون الثنائي على مدار السنوات الأخيرة.

وأيد النواب الكوريون الجنوبيون، أمس /السبت/، عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول؛ بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، قبل أن يتراجع عن ذلك.