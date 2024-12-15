أسعار الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 15 ديسمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4343 جنيها للشراء، 4366 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3981 جنيها للشراء، 4002 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3800 جنيها للشراء، 3820 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3257 جنيها للشراء، 3274 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2533 جنيها للشراء، 2547 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 30400 جنيهات للشراء، 30560 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة: 135078 جنيه للشراء، 135789 جنيها للبيع.