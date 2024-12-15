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الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

الدولار
الدولار
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تباينت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد، 15 ديسمبر 2024، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.77 جنيه للشراء، مقابل 50.91 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار نحو 50.79 جنيه للشراء، مقابل 50.89 جنيه للبيع، في بنوك (مصر والأهلي المصري، ابو ظبي الأول) .

وسجل سعر الدولار نحو 50.80 جنيه للشراء، مقابل 50.90 جنيه للبيع، في بنوك أخرى مثل (البنك التجاري الدولي CIB، والبركة، والتعمير والإسكان، والقاهرة، وأبو ظبي التجاري، وقناة السويس، والإسكندري، وكريدي اجريكول، وفيصل الإسلاميوالمصرف المتحد).

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل سعر الدولار نحو 50.82 جنيه للشراء، مقابل 50.91 جنيه للبيع.

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