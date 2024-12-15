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الأحد 15 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تحذر من طقس متقلب وشبورة على الطرق السريعة.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس، اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا على شمال الصعيد، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

أما خلال الليل والصباح الباكر، فيسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، ويكون شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما حذرت الأرصاد من تشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون الشبورة كثيفة على الوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء.

وتشهد بعض مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 11 درجة .

 

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