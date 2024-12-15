كولر يتمسك بضم بن رمضان.. وأكرم توفيق يطلب 12 مليون للتجديد للأهلي

تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بضم لاعب خط الوسط الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط الوسط بلاعب مميز بعد فشل الصفة في الصيف الماضي.

كما طلب مارسيل كولر بضم مهاجم أجنبي وجناح مميز في الفترة المقبلة لتدعيم الصفوف في الميركاتو الشتوي بعدما عاني الأهلي من غياب البديل المميز في عدد من المراكز مع بداية الموسم بعد تعرض أكثر من لاعب للإصابة على رأسهم وسام أبو علي.

في سياق مختلف، يعقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع أكرم توفيق لاعب الفريق عقب عودة البعثة من قطر للتفاوض حول تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وفي ظل تعثر مفاوضات التجديد في الفترة الماضية بعدما طلب أكرم توفيق رفع راتبه من 7 ملايين جنيه إلى 12 مليون جنيه في الموسم بالإضافة إلى حملة إعلانية أسوة بزملائه في الفريق إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن أن أكرم توفيق متمسك بالحصول على أعلى مقابل مادي للتجديد خاصة بعدما تلقى عرضا مغريا من نادي بيراميدز في الفترة الأخيرة، وسط أنباء عن تمرد اللاعب ورفضه التجديد إلا بالشروط التي وضعها.