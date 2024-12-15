اليوم.. محاكمة المتهم بدهس "صغير المعادي"

تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم بدهس الطفل منذر المعروف إعلاميًا بـ صغير المعادي.

وخلال التحقيق في الواقعة، قال والد الطفل منذر أيمن، ضحية الدهس من قائد سيارة ملاكي بمنطقة المعادي في القاهرة، إن السائق المتهم بدهس نجله، كان في وعيه التام خلال ارتكاب الحادث، وليس في غيبوبة سكر وذلك كما ادعى المتهم أمام المباحث.

كان الطفل منذر، البالغ من العمر ثماني سنوات، يلعب أمام منزله في أحد الشوارع الجانبية بحي المعادي، إذ فوجئ الأهالي بسيارة مسرعة تدهسه وتفر هاربة من مكان الحادث.

وبينت التحريات أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية، مما أدى إلى وفاة الطفل في الحال أكدت تقارير الطب الشرعي إلى وجود نسبة مرتفعة من المواد المخدرة في دمه وقت وقوع الحادث.

وقدمت النيابة العامة قائمة الاتهامات، والتي شملت القتل الخطأ، والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، مشددة على أن الواقعة تمثل استهتاراً بحياة المواطنين، خاصة الأطفال.

كما طالبت أسرة الطفل منذر بالعدالة والقصاص من المتهم، وقال والد الطفل: «ابني لم يكن يستحق هذه النهاية المأساوية كان يلعب ببراءة أمام المنزل نحن نريد تحقيق العدالة».