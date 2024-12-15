فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ قبل تناول الطعام.. تعرف عليها

كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف المتخصص في الصحة الغذائية عن العديد من الفوائد المترتبة علي شرب الماء الدافئ قبل الطعام وتاثيرها علي الصحة العامة للتمتع بصحة افضل، وفقا لما نشرته مجلة فيستي.رو.

نصح الدكتور الكسندر، بشرب كوب من الماء الدافئ قبل تناول الطعام لأنه يعزز عملية الهضم التي تبدأ في الفم.

وقال: إن شرب الماء يساعد في ترطيب الطعام باللعاب مما يسهّل تشكيل كتلة طعام صغيرة ومضغها جيدًا حتى تصبح شبه سائلة وأن هذه الخطوة ضرورية لتحفيز إنتاج الإنزيمات الهاضمة.

كما يشير إلى أن الماء الدافئ يعمل بطريقة مشابهة لتناول الحساء فهو يقلل مؤقتًا من تركيز الحمض في المعدة ولكنه في الوقت نفسه يحفز إنتاج عصارة المرارة والبنكرياس والتي تحتوي على إنزيمات تساعد في الهضم هذا النهج يتبعه اليابانيون كجزء من عاداتهم الغذائية.