اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهمين بقتل زوج شقيقتهما في دار السلام

تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة شقيقين متهمين بقتل زوج شقيقتهما في دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين اعترفا بارتكابهما جريمة قتل زوج شقيقتهما في دار السلام، حيث قام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "سنجة"، والمتهم الثاني ممسكا "مطواة"، فسددا له عدة طعنات حتى أنهيا حياته في الحال.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول كان يسير بأحد شوارع المنطقة، وفوجئ بسير نجل شقيقته مستقلًا دراجة نارية "توك توك"، يعمل عليها وبصحبته شقيقه، وفوجئ بقيام نجل شقيقته الأولى بالبصق على وجهه، فتمكن من استقلال التوك توك معهم بالخلف وطلب منه التوقف وحال معاتبته لنجل شقيقته، حدثت مشادة تطورت لمشاجرة مرة أخرى، وقام المتهم الأول بالتعدي على نجل شقيقته بسلاح أبيض "سنجة"، كانت بحوزته وأصيب بجرح قطعي بكف اليد.