عاجل.. إنقاذ 25 سائحًا من الغرق عقب تحطم جزء من اللنش بمرسى علم

شهدت منطقة قطعة شرم جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تعرض لنش سياحي لعطل مفاجئ.

وتمكن أحد مراكز الغوص من إنقاذ 25 سائحًا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى مواطن مصري، بعد أن تعرض مركب سفاري لخطر الغرق نتيجة تحطم أحد الألواح الخشبية في مقدمة المركب بفعل الأمواج العاتية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما أرسل المركب المتضرر إشعارًا فوريًا بطلب النجدة، وتمت الاستجابة لهم بسرعة، وعلى الفور توجه فريق إنقاذ توجه إلى موقع الحادث لاحتواء الأزمة وسحب السياح إلى بر الأمان.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أرسل المركب المتضرر إشعارًا فوريًا بطلب النجدة، وتمت الاستجابة لهم بسرعة، وعلى الفور توجه فريق إنقاذ توجه إلى موقع الحادث لاحتواء الأزمة وسحب السياح إلى بر الأمان.

ونجحت عملية الإنقاذ في السيطرة على تدفق المياه داخل المركب، خاصة أن اللوح المكسور كان في الجزء العلوي، مما ساعد على تقليل فرص الغرق حتى وصول المساعدة.

تم نقل السياح إلى مركز لتلقي الدعم اللازم، بينما يتم متابعة المركب وسلامته، بينما كشف مصدر مسؤول بالبحر الأحمر، أنه لا توجد أى إصابات بين السياح.