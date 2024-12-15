القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال 24 ساعة

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 29 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 84 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 29 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 29 على محور غورلوفكا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 84 مقذوفا مختلفة العيارات.

يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 12 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.