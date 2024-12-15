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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال 24 ساعة

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 29 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 84 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 29 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 29 على محور غورلوفكا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 84 مقذوفا مختلفة العيارات.

يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 12 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

القوات الأوكرانية اراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال 24 ساعة