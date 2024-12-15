ذكر الصحفي الإيرلندي تشي بوز، في منشور على حسابه على منصة "أكس"، أن الاقتصاد الروسي في وضع جيد رغم العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وأشار بوز في منشوره إلى أن روسيا هي الدولة التي فرض عليها أكبر عدد من العقوبات في العالم، و"على الرغم من ذلك، فإن الاقتصاد الروسي، على عكس ما تقوله وسائل الإعلام الغربية، في حالة جيدة"، حسب تعبيره.

وأضاف الصحفي الإيرلندي أن "كل المعلومات عن روسيا في وسائل الإعلام الغربية المأجورة هي كذب وتضليل".

وفي وقت سابق، قال بوز، إن لندن تحاول تنفيذ خطتها طويلة الأمد لزعزعة استقرار روسيا باستخدام الصراع في أوكرانيا.