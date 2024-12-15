السلطات الأمريكية تعتقل رجلا حاول تسلق سور البيت الأبيض

ذكرت شبكة "ABC News" الأمريكية أن الشرطة احتجزت رجلا حاول تسلق سياج البيت الأبيض بواشنطن.

وجاء في التقرير الذي نقلته الشبكة الإخبارية نقلا عن متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أنه تم اعتقال رجل حاول تسلق سياج مؤقت بالقرب من البيت الأبيض.

وأفادت التقارير أن الحادث وقع حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (7 مساء بتوقيت موسكو)، في حين أوضح جهاز الخدمة السرية أنهم اعتقلوا الرجل ووجهوا له اتهاما بالدخول غير القانوني، حسب الشبكة الإعلامية.

ولفت المتحدث باسم الخدمة السرية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان متواجدا في البيت الأبيض في ذلك الوقت ولم يصب بأذى.

وأوضحت الشبكة الإعلامية، أن السياج المؤقت وضع حول البيت الأبيض، بهدف الاستعداد لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير القادم.