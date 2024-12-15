«أيه بي سي نيوز» ستدفع 15 مليون دولار لمكتبة ترامب الرئاسية لتسوية الدعوى

وافقت شبكة "أيه بي سي نيوز" على دفع 15 مليون دولار لصالح مكتبة دونالد ترامب الرئاسية لتسوية دعوى قضائية تتعلق بتصريح غير دقيق من المذيع جورج ستيفانوبولوس على الهواء.

وادعى ستيفانوبولوس في التصريح أن الرئيس المنتخب ترامب تم إدانته مدنيا بتهمة اغتصاب الكاتبة إي جين كارول.

كما ستقوم "أيه بي سي نيوز" بنشر ملاحظة على موقعها الإلكتروني تعرب فيها عن أسفها بشأن هذا الادعاء في فقرة بثت في 10 مارس ببرنامج "ذيس ويك "، وفقا لوثيقة تسوية تم نشرها يوم السبت.

وستدفع "أيه بي سي نيوز" أيضا مليون دولار أخرى كرسوم قانونية لمحامي ترامب كجزء من التسوية.

وفي بيان لها، قالت "أيه بي سي نيوز": "نحن مسرورون بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق لصرف النظر عن الدعوى القضائية وفقا للشروط الواردة في ملف المحكمة".

ورفع ترامب دعوى تشهير ضد ستيفانوبولوس و"أيه بي سي نيوز" بعد أيام من ادعاء المذيع أثناء مقابلة مع النائبة نانسي ميس (وهي جمهورية من ولاية ساوث كارولينا) أن ترامب تمت "إدانته بتهمة الاغتصاب"، وهو ادعاء أساء تفسير أحكام محاكمة كارول ضد ترامب في قضيتين سابقتين.

وتعود واقعة كارول وترامب إلى منتصف التسعينيات، عندما ادعت الكاتبة أن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل ملابس في متجر بيرغدورف غودمان في مانهاتن.

ورفعت كارول دعوى تشهير ضد ترامب في عام 2019، بعد أن نفى اتهاماتها وقال إنها "ليست من نوعي".