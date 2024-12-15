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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد الخسارة من باتشوكا.. محمد الشناوي يعلن رحيله عن الأهلي

محمد الشناوي
محمد الشناوي
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أعلن محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي الرحيل عن الأهلي بعد هجوم جماهير الفريق عليه وعلى اللاعبين بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وهاجمت جماهير الأهلي اللاعبين عقب نهاية المباراة وطالبت برحيل محمود عبد المنعم كهربا بعدما أهدر ضربة جزاء تسببت في عودة فريق باتشوكا للمباراة من جديد.

ورد محمد الشناوي على هجوم جماهير الأهلي مؤكدًا رحيله عن النادي.

وظهر الشناوي وهو يشير بيده بعلامة المغادرة وقال: أنا همشي، برافو عليكم، وظل يضع يده على رأسه احترامًا منه لغضب الجمهور.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتحسم ركلات الجزاء فوز بطل المكسيك.

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