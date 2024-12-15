زورابيشفيلي ترفض الاعتراف بانتخاب رئيس جديد في جورجيا

رفضت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي الاعتراف بانتخاب البرلمان مرشح الحزب الحاكم ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا جديدا للبلاد.

وقالت زورابيشفيلي أمام تجمع لأنصار المعارضة في العاصمة الجورجية تبيليسي، السبت: "لم ينتخب أحد أحدا. لم يحدث أي شيء".

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد، الذي قاطعته قوى المعارضة.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية عن فوز مرشح حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، لاعب كرة القدم السابق، ميخائيل كافيلاشفيلي.

وكانت الرئيسة الجورجية قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تترك منصبها، معتبرة التشكيلة الجديدة للبرلمان غير شرعية.

بدوره، أكد رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، الذي يمثل "الحلم الجورجي"، أن مراسم تنصيب الرئيس الجديد ستجري في 29 ديسمبر الجاري، وأن صلاحيات زورابيشفيلي ستنتهي بحلول هذا الموعد بغض النظر عن موقفها.

وتستمر الاحتجاجات في جورجيا بشكل يومي منذ أواخر الشهر الماضي، وذلك بعد رفض قوى المعارضة لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 26 أكتوبر، والتي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم منذ 12 عاما في الانتخابات.