اليوم.. «الثقافة» تعلن المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا

تعلن وزارة الثقافة، اليوم الأحد، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للعمارة في دورته التاسعة عشرة.

يأتي ذلك بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتسلم جوائز المسابقة التي طرحها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ويفتتح معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة، وذلك بقاعة صلاح طاهر، والمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في السادسة من مساء اليوم الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤.

المسابقة يطرحها الجهاز للمرة السادسة على التوالي والتي تتناول فكرة تصميم وتنفيذ عمل يحقق موضوع المعرض لدورة ٢٠٢٥ وهو lntelligens Natural.artificial. collective”– الذكاء... طبيعي صناعي جماعي"، والتي تقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر ٢٠٢٥ بفينسيا إيطاليا.

ويمثل المشروع الفائز مصر دوليًا في جناحها ببينالي فينيسيا للعمارة بروما، وتتكون لجنة التحكيم للمسابقة من م.أ. محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وكل من: م. أكرم المجدوب، أ.د. باسل كامل أستاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة الجامعة الأمريكية، أ. سيلفيا النقادي رئيس تحرير أيقونة بالمصري اليوم، أ.د. عمر الحسيني أستاذ التصميم العمراني وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، م. عمرو غالي، أ.د. نهى أحمد نبيل أستاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، أ.د. ياسر صقر أستاذ العمارة ورئيس جامعات المعرفة الدولية.

وتأتي فكرة طرح مسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للعمارة في دورته التاسعة عشر، حرصًا من وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على إعطاء الفرصة للمعماريين المصريين لتقديم إبداعاتهم بالمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام.